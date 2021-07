France : Emmanuel Macron partage son intention d’aider la Tunisie

Le président français, Emmanuel Macron, a donné une allocution sur les télévisions françaises, dans la soirée du lundi 12 juillet 2021. Et si l’on en parle sur nos colonnes, c’est parce que le chef de l’Etat français a cité la Tunisie dans cette allocution.

A souligner tout d’abord que l’essentiel de l’intervention d’Emmanuel Macron portait l’obligation de la vaccination et de la présentation d’un pass sanitaire pour pouvoir se rendre dans les lieux publics comme les cafés et restaurants.

Ensuite, il a insisté sur l’importance d’aider les pays qui sont en des difficultés, dont la Tunisie, à accélérer la vaccination afin de faire face à cette vague de coronavirus où le taux de mortalité est le plus important en Afrique et dans les pays arabes, selon l’OMS.

Le président français français dit penser “particulièrement à la Tunisie…. Nous avons déjà donné plus de deux millions et demi de doses, et d’ici la fin de l’année, ce sera plusieurs dizaines de millions de doses de vaccins. Nous contribuerons à nous mobiliser, justement, et à mobiliser tous nos partenaires pour produire plus et donner encore davantage aux pays les plus pauvres, en particulier dans les Balkans, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. Plusieurs pays sont aujourd’hui fortement touchés et nous allons accroître encore notre aide. Je pense particulièrement à la Tunisie. Pour en finir durablement avec la pandémie, nous devons vacciner partout“, déclare-t-il lors de son allocution.

Les Tunisiens ne manqueront pas d’apprécier cette attention du président français à l’égard de leur pays.