Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 09 juillet 2021

Le temps sera peu nuageux vendredi dans la plupart des régions. Les nuages seront abondants à la fin de la journée au Centre-Ouest avec des pluies temporairement orageuses.

Le Vent soufflera du secteur nord au Nord et du secteur est au Centre et au Sud, relativement fort près des côtes EST et au Sud, et faible à modéré dans le reste des régions.

Mer agitée au Nord et au Golfe de Gabès et peu agitée dans le reste des côtes.

Les températures seront en légère baisse. Les maximales oscilleront entre 27 et 23 degrés dans les zones côtières, entre 36 et 40 degrés ailleurs, et atteindront 42 degrés à l’extrême Sud-Ouest avec l’apparition de coup de siroco.