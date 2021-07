Covid 19 : report de la commémoration du 40ème jour du décès de Hichem Djaït à une date ultérieure

A la lumière de la conjoncture sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la covid 19, l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts ” Beit el-Hikma” a annoncé dans un communiqué le report à une date ultérieure de la commémoration du 40ème jour du décès de l’historien, islamologue et intellectuel Hichem Djaït décédé le 1er juin 2021 dernier à l’âge de 86 ans.

Un des meilleurs spécialistes de l’histoire islamique médiévale, feu Djait est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La Grande Discorde. Religion et politique dans l’Islam des origines (Gallimard, 1989), Al-Kûfa. Naissance de la ville islamique (Editions G.-P. Maisonneuve et Larose, 1986) et La Révélation, le Coran et la prophétie (en arabe, Beyrouth, 1999).

Membre de plusieurs commissions internationales, il mène une réflexion sur l’entrée du monde arabo-musulman dans la modernité et sur les rapports entre l’Orient et l’Occident. Il a publié L’Europe et l’islam (Seuil, 1978), La personnalité arabo-musulmane et le devenir arabe (en arabe, Beyrouth, 1990), La crise de la culture islamique (Fayard, 2004) et La vie de Muhammad en trois tomes (Fayard, 2007, 2008 et 2012).

Professeur émérite des universités, il a enseigné notamment à l’Université de Tunis, au Collège de France et à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Membre du conseil scientifique de la Fondation tunisienne pour la traduction, l’établissement des textes et les études et membre de l’Académie européenne des sciences et des arts, il a présidé l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts ” Beit el-Hikma” entre le 2012 et 2015.