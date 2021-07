Tunisie : Nouredine Taboubi appelle l’UTICA et le gouvernement à entamer des négociations sociales

Le secrétaire général de l’UGTT Nouredine Taboubi, a appelé jeudi l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) à entamer des négociations sociales, pour réajuster le pouvoir d’achat des salariés.

A l’ouverture du congrès extraordinaire non électif de l’UGTT qui se tient les 8 et 9 juillet à Sousse, il a réitéré son appel au gouvernement afin de relancer les négociations dans le secteur de la fonction publique, déplorant ce qu’il qualifie de “détérioration des équilibres financiers due à l’endettement qui a dépassé les lignes rouges”.

Le secrétaire général de l’UGTT a critiqué l’absence de transparence dans les négociations menées par le chef du gouvernement avec le fonds monétaire international (FMI) et les bailleurs de fond, ajoutant que les correspondances fuitées entre le gouvernement et le FMI relayées dans les médias, attestent de la gravité des engagements pris par le gouvernement sans tenir compte ni de l’intérêt national ni des droits des travailleurs.

Il a également évoqué l’appel lancé par l’UGTT pour la réforme fiscale afin de faire prévaloir la justice pour tous et lutter contre l’évasion et la fraude fiscale, outre l’allègement des procédures administratives et la numérisation de l’administration.

Par ailleurs, Taboubi a souligné la nécessité de consolider le processus de la diplomatie économique pour impulser l’investissement, le développement et la croissance en Tunisie et préserver son image dans les instances régionales et internationales et améliorer le climat des affaires.

Le secrétaire général de l’UGTT a mis l’accent sur la nécessité d’élaborer des programmes pour venir en aide aux secteurs économiques impactés par la pandémie du coronavirus, outre la réhabilitation du secteur de la santé et des caisses sociales et la réforme des secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, et la lutte contre le chômage.