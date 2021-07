Amel Hajjar remporte le 1er prix de la peinture figurative de l’Académie Internationale Art et Culture Michelangelo Angrisani

Amel Hajjar artiste peintre tunisienne, a remporté le 1er prix de la peinture figurative au cours du festival international de l’art et de la culture, de l’Académie Internationale Art et Culture Michelangelo Angrisani , qui vient de se dérouler en Italie.

L’artiste connue par ses peintures à l’huile, originaire de Monastir, a décroché auparavant plusieurs distinctions notamment le 1er prix de peinture à l’huile au festival Abou el Kacem Chebbi des jeunes poètes et plasticiens de Tozeur. Amel Hajjar détient aussi la médaille d’or du festival de Mahrès (2005). Elle a pris part au festival international des arts plastiques de Münster (2004) et à une exposition internationale à Grenoble (2005).

Autodidacte et amatrice de peinture , l’artiste a organisé 18 expositions personnelles en Tunisie et à l’étranger notamment en France et en Allemagne et a participé à plus de 50 expositions collectives dont la plupart est en Tunisie mais aussi une exposition collective en Allemagne, outre deux participations en Arabie Saoudite et en Serbie.