Le Maroc se lance dans la fabrication de vaccins anti-Covid-19

Le Roi Mohammed VI a présidé, lundi 5 juillet 2021, une cérémonie dans son palais de Fès pour le lancement et la signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin contre le coronavirus et autres vaccins au Maroc.

Le Roi cherche à doter le royaume de capacités industrielles et biotechnologiques pour la fabrication de vaccins au Maroc.

Ce projet vise à promouvoir l’auto-suffisance du royaume et de mettre en place une plateforme de biotechnologie de premier plan à l’échelle africaine et dans le monde de l’industrie du “full & finish”.

Un partenariat public/privé a été établi pour démarrer, à court-terme, une capacité de production mensuelle de 5 millions de doses du vaccin anti-Covid-19.

Dans ce cadre et selon le site web fr.le7tv.ma, trois importants accords ont été signés devant le Roi Mohammed VI, à savoir :

1- Le Mémorandum relatif à la coopération pour le vaccin anti-Covid19 entre l’État marocain et le Groupe Pharmaceutique National de Chine (SINOPHARM), signé par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, et le président du Groupe Sinopharm, Liu Jingzhen.

2- Le Mémorandum d’accord concernant l’établissement de capacités de fabrication de vaccins au Royaume du Maroc entre l’État marocain et la société Recipharm, signé par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, et président du Conseil d’Administration du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, Mohamed Benchaâboune, le président directeur général de la Société Recipharm, Marc Funk, et le représentant du consortium de banques marocaines, Othmane Benjelloun.

3- Le Contrat de mise à disposition de l’État marocain des installations de remplissage aseptiques de la Société de Thérapeutique Marocaine (Sothema) pour la fabrication du vaccin anti-Covid19 propriété de la société Sinopharm entre l’État marocain et la société Sothema, signé par le Ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, et la présidente directrice générale de la Sothema, Lamia Tazi.