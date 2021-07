Jeux paralympiques Tokyo 2020 : la Tunisie représentée par 26 athlètes

La Tunisie sera représentée aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020+1 (24 août/5 septembre) par 26 athlètes , 14 femmes et 12 hommes.

C’est la première fois depuis les paralympiques de Séoul en 1988, que la Tunisie participe dans trois disciplines; athlétisme, tennis de table et triathlon, l’athlétisme ayant été la seule épreuve des sportifs tunisiens lors des précédentes éditions

La part du lion revient = encore une fois à l’athlétisme pour les JO de Tokyo avec 14 femmes et 10 hommes, parmi lesquels plusieurs champions paralympiques à l’instar de Walid Ktila, triple médaillé d’or et médaillé d’argent dans les courses sur chaise roulante, Mohamed Farhat Chida, quadruple médaillé d’or et une argent au saut en longueur et aux 400m, 200m et 100m, Raouaa Tlili , 4 or et 2 argent au lancer du poids et du disque et Samia Boussaidi 3 or, 2 argent aux 1500m, 800m et 400m.

Deux athlètes Tunisiens Karim Gharsallah et Fethi Zouinkhi, feront leur première apparition respectivement n tennis de table et au triathlon et tenteront de défendre crânement leur chance, aller le plus loin dans la compétition et confirmer leur couronnement continental. Zouinkhi rappelle-t-on avait également décroché la médaille d’argent au championnat du monde organisé en juin dernier en Espagne.

Voici la liste des 26 athlètes tunisiens pour les jeux paralympiques d’été de Tokyo 2020 +1.

– Karim Gharsallah: tennis de table

– Fethi Zouinkhi : triathtlon

– Walid Ktila (T34): 100 et 800m en chaise roulante

– Soumaya Bouassaid (T13): 400 et 1500m

– Mohamed Farhat Chida (T38): 400m et saut en longueur

– Henia Aidi (F54): lancer du poids

– Raouaa Tlili (F41): Lancer du disque et du poids

– Faouzi Rezig (F34): Lancer du javelot

– Rouay Jbebli (T12): 400 et 1500m

– Fadhila Naffati (T54): lancer du poids

– Rima Abdelli (F40): Lancer du poids

– Raja Jebali (F40): lancer du poids

– Yosr Ben Jemaa (F34): lancer du javelot

– Fethia Amaimia (F41): lancer du disque

– Wajdi Bouqhili (T12): marathon

– Sonia Mansour (T38): 400m

– Bochra Rzougua (F53): Lancer du disque

– Yassine Guennichi (F36): Lancer du poids

– Hatem Nasrallah (T12): marathon

– Samar Ben Kaalab (F41): lancer du disque et du poids

– Ahmed Ben Mosleh (F37): lancer du poids

– Nourhène Belhaj (F40): lancer du disque et du poids

– Abdennacer Feydi (F32): lancer du marteau et du poids

– Achref Lahouel (T13): 1500m

– Dhouha Chelhi (F51): lancer du marteau

– Sawsen Ben Mbarek (F34): lancer du poids et du javelot.