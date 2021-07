La France se prépare à une 4ème vague à cause du variant Delta

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, alerte contre une possible quatrième vague de coronavirus d’ici fin juillet à cause de la propagation inquiétante du variant Delta sur le territoire français.

“Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant Delta qui est très contagieux. L’exemple anglais montre qu’une vague est possible dès la fin juillet”.

Le ministre incite les citoyens à se faire vacciner. Le vaccin évite les formes graves du coronavirus en cas de contamination. Vacciné, on se contamine beaucoup moins, a-t-il indique lors d’une déclaration à la presse.