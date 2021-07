Protection civile : 132 incendies enregistrés dans les terres agricoles entre le 1er juin et le 1er juillet 2021 (Porte-parole)

La protection civile a enregistré 132 incendies ayant ravagé 465 hectares de terres agricoles entre le 1er juin et le 1er juillet 2021, contre 118 incendies endommageant 157 hectares de terres agricoles, l’année dernière, pendant la même période, selon Moez Triaâ, porte-parole de la Protection civile.

Dans une déclaration, samedi, à l’agence TAP, Moez Triaâ a indiqué que 41 incendies de forêt ont été recensés entre le 1er juin et le 1er juillet 2021. Quelque 352 hectares ont été ravagés par le feu, soit une hausse relative par rapport à la même période de l’année écoulée. En effet, 38 incendies ont été enregistrés en 2020 qui avaient endommagé 119 hectares.

Selon le porte-parole, les incendies se sont, principalement, déclarés au nord-ouest du pays et dans certaines régions du centre-ouest (gouvernorat de Kasserine).

La protection civile a, également, enregistré quelques incendies dans des forêts à l’Ariana et à Tunis.

Moez Triaâ a, par ailleurs, fait remarquer que 96% des incendies déclarés dans les forêts sont d’origine humaine, volontaires ou involontaires.

La protection civile a mis en place 8 unités saisonnières pour réduire le temps d’intervention. Celles-ci sont réparties sur 4 centres dans le gouvernorat du Kef (délégations de Touiref, Sers, Dahmani et Sakiet Sidi Youssef), 2 centres à Jendouba (Oued Meliz et Boussalem) et 2 centres à Bizerte (Sejnane et Aousaja).

Selon le porte-parole, 9 brigades mobiles de la protection civile sont déployés en renfort aux unités pour faire face aux incendies qui se déclarent dans les forêts dans les gouvernorats de Nabeul, Bizerte, Jendouba, le Kef et Béja.