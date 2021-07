Tunisie : L’UTICA exprime son soutien à Abir Moussi et à Wissem Chaari

L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) a dénoncé les violences qui ont eu lieu au sein du parlement dans la journée du mercredi 30 juin et a exprimé son soutien à la députée Abir Moussi et à son collègue Wissem Chaari, victimes de violence.

La centrale patronale a dénoncé ces pratiques et a appelé à ne pas se taire face à ces violences.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, l’UTICA a appelé à prendre les dispositions afin de mettre fin à cette série de violences que connait le parlement depuis un certain temps et qui ternit l’image du pays tout en exprimant son soutien à Abir Moussi et à son collègue.