Tunisie – Covid 19 : annulation de la 15ème édition du festival Jazz à Carthage

Le Comité d’Organisation de la 15ème édition du festival Jazz à Carthage a annoncé dans un communiqué l’annulation de la session du festival Jazz à Carthage qui était prévue du 30 juin au 4 juillet 2021.

Au mois de mai dernier, le comité d’organisation a annoncé un nouveau format, en plein air, plus festif, plus adapté à la situation sanitaire, autorisant l’accueil du public et des artistes dans les meilleures conditions possibles, tout en étant prêts sur les plans logistique, artistique et bien évidemment sanitaire.

Malheureusement, ajoute le communiqué, la situation épidémiologique s’aggravant à l’approche du festival, le comité d’organisation s’est vu dans l’obligation de faire preuve de responsabilité et de prendre la décision qui s’impose si tardivement, privilégiant ainsi la santé du public, du staff et des artistes qui devraient être accueillis.

“C’est une décision difficile mais qui devient aujourd’hui nécessaire, eu égard aux échos qui nous parviennent de la part des autorités locales, régionales et gouvernementales compétentes.

Mais aussi au risque de durcissement des mesures sécuritaires et sanitaires qui nous ont été annoncées et qu’imposerait l’évolution générale des contaminations à Tunis et dans les régions environnantes” ajoute la même source.

Le comité d’organisation tiendra informé le public des modalités de remboursement dans les jours qui viennent, précise la communiqué.