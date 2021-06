Tunisie – Météo : Temps chaud et ciel partiellement nuageux

Le temps sera chaud dimanche et le ciel sera partiellement nuageux et localement très nuageux sur le nord et le sud, avec des cellules orageuses accompagnées de quelques pluies.

Les températures sont en hausse avec des maximales oscillant entre 28 et 33 degrés dans les régions de l’extrème nord et entre 37 et 44 degrés dans le reste des régions , atteignant 47 degrés au sud-ouest avec l’apparition d’un vent de sirocco.

Le vent soufflera de secteur nord sur les régions de l’extrême nord et de secteur sud sur le reste des régions, assez fort d’une vitesse de 30 à 40 km/h près des côtes et au sud et faible à modéré de 15 à 30 km/h, sur le reste des régions. La mer sera agitée.