Bizerte-Covid : Suspension des marchés hebdomadaires à Sejnane, Mateur et Ghezala

Le gouverneur de Bizerte et chef du comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles et l’organisation des secours, Mohamed Gouider a annoncé qu’il a été décidé de suspendre les marchés hebdomadaires dans toutes les délégations de Mateur, Sejnane et Ghezela, à partir du mardi 22 juin courant et jusqu’à nouvel ordre.

Dans une déclaration à la TAP, Gouider a souligné que cette décision intervient dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus et vise à briser les chaines de contamination, appelant les citoyens, les institutions officielles et le tissu associatif dans la région à élever le degré de vigilance.

Selon le même source, l’effort sera axé au cours des prochains jours à porter le nombre de lits d’oxygène de 195 à 300 lits dans les hôpitaux, et ce en prévention de la dégradation de la situation épidémiologique dans la région.