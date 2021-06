Médenine : Un candidat au bac testé positif et la situation épidémique est stable

Un candidat au baccalauréat, section lettres, de la délégation de Zarzis, a été testé positif et il sera transféré au centre de confinement obligatoire de Mahdia afin de poursuivre ses épreuves.

Selon le directeur de la santé préventive de la direction régionale de la santé à Médenine, Zeid Anz, c’est le premier cas atteint de covid-19 parmi les candidats du bac.

Le nombre total des cas positifs est de l’ordre de 374 cas sur un ensemble de 609 tests effectués en date du 19 juin. 42 cas ont été relevés dont 16 à Zarzis. Il s’agit aussi de 8 cas à Medenine sud, 5 à Ben Guerdane, 3 cas à Houmet Souk et Midoun et 2 cas à Beni Khédech et sidi Makhlouf et Medenine nord et un seul cas à Ajim.

Le nombre total des cas positifs depuis l’apparition de la maladie dans la région est de l’ordre de 16150 cas. Le nombre de décès est 650 cas depuis l’apparition de la pandémie. Selon Anz, le gouvernorat de Médenine n’est pas concerné par la décision du confinement général décidé hier par le gouvernement.

Le nombre des cas positif est de moins de 50 cas pour chaque 100 mille habitants, a expliqué la même source. La situation n’est pas dangereuse mais la vigilance s’impose avec l’impératif de s’inscrire sur la plateforme pour bénéficier du vaccin, a-t-il notamment dit.