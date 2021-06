Kairouan : Mechichi ordonne de mobiliser tous les moyens sanitaires, médicaux et logistiques pour faire face à une situation épidémique critique

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a ordonné, samedi, de mobiliser tous les moyens sanitaires, médicaux et logistiques afin de faire face à la situation épidémique critique à Kairouan et a chargé une équipe du Comité scientifique de se déplacer dans la région pour prendre connaissance de la situation réelle.

Selon un communiqué publié par la Présidence du Gouvernement, Mechichi a chargé la porte-parole officielle du ministère de la Santé et directrice général de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya ainsi qu’une équipe du Comité scientifique de se rendre à Kairouan pour s’informer de l’évolution de la situation épidémiologique dans ce gouvernorat et identifier les lacunes existantes afin d’y remédier dans les plus brefs délais.

Le chef du gouvernement a également chargé la cellule de crise de suivre l’évolution de la situation épidémiologique à Kairouan, jusqu’à ce que le nombre d’infections diminue et que la situation actuelle soit maîtrisée.

Le ministère de la santé a décidé, hier de dépêcher une équipe médicale spécialisée en urgence et réanimation à Kairouan, suite à la décision du ministre de la Santé Faouzi Mehdi, lors de sa visite dans la région le 6 juin courant, de renforcer les équipements des centres de Coronavirus dans la région par 40 lits d’oxygène et 8 lits de réanimation.

Le ministre a décidé, en outre, d’augmenter l’approvisionnement en oxygène et le renforcement du parc d’ambulances avec 18 véhicules, dont deux ont été remis aux autorités locales et deux autres seront livrés en début de semaine prochaine.

Il est à noter que le taux d’hospitalisation à Kairouan a atteint sa capacité maximale ces derniers jours, après que le taux des tests positifs quotidiens ait atteint 60%.

Le directeur régional de la santé de Kairouan, Mohamed Rouisse, a indiqué hier, vendredi , que ce pourcentage a baissé à environ 45% Et que le gouvernement a enregistré au cours des dernières vingt-quatre heures 263 contaminations sur un total de 596 analyses effectuées.