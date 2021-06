Football- Champions ligue : Mouine Chaabani et Sameh Derbali confiants avant d’affronter Al Ahly

L’entraineur de l’Espérance de Tunis, Mouine Chaabani, a affirmé, vendredi, que son équipe est prête physiquement et techniquement pour affronter Al Ahly d’Egypte, samedi à Radès, en demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Chaabani qui s’exprimait en conférence de presse tenue à la veille du match, à la salle des conférences du stade Hammadi Agrebi de Radès, a précisé que la confrontation de demain représente un clasico africain auquel l’Espérance s’est bien préparée, ajoutant que le stage de Tabarka lui a permis de s’arrêter sur les conditions physiques, techniques et mentales des joueurs.

Il a estimé que l’absence Taha Yassine Khenissi, suspendu par la CAF pour usage de produit dopant, ne constituera pas un handicap pour l’équipe, assurant que la doublure est prête quoique la force de l’équipe réside dans son esprit de groupe et pas dans ses individualités

Le coach sang et or s’est voulu également rassurant quant à son dispositif tactique et les scénarios envisagés face à Al Ahly, souhaitant que le public assistera à un match de haute facture où le fair-play sera le maitre-mot.

De son côté, le joueur Sameh Derbali a souligné que le match s’annonce très disputé et plein de sensations affirmant que tous les joueurs sont conscients de l’importance du challenge et sont tous concentrés sur ce match aller.

“Nous devons profiter des occasions offertes pour marquer des buts tout en restant vigilants en défense, afin de conforter nos chances de qualification pour la finale”, a-t-il lancé, saluant la décision des autorités officielles de permettre à une partie du public d’assister à cette rencontre et de prêter main forte au représentant tunisien.