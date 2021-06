Carthage Dance : ” Deep  “de Hamdi Trabelsi

Hamdi Trabelsi et son Quatuor de jeunes chorégraphes ont happé l’attention d’une salle à moitié pleine. La petite foule présente s’est laissée emporter par ce rythme saisissant des corps masculins dans « Deep », tableau chorégraphique d’une durée de 40 min.

Stimulées par un son qui fait échos et qui rappelle la musique « Street Art », les personnes présentes se sont laissées entrainer de bout en bout. Tout un vécu, des émotions, des messages d’espoir et de foi en un monde plus juste ont été exprimés, mais également des altercations, déceptions et autre gestuelles ont eu lieu.

Le spectacle oscille entre réel et abstrait, imaginaire et pensées, présent, passé et futur.