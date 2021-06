Saied charge la direction générale de la santé militaire “d’apporter le soutien humain et matériel à l’hôpital de Kairouan

Le président de la République, Kais Saied, a chargé, dimanche, la direction générale de la santé militaire, “d’apporter le soutien humain et matériel nécessaires à l’hôpital de terrain de Kairouan et d’œuvrer à l’étendre”, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a également autorisé l’envoi ” d’équipes de spécialistes en biomédecine à cet hôpital et l’appui des efforts déployés par la direction régionale de la santé de Kairouan, pour impulser le rythme de vaccination de personnes âgées dans la région, selon le même communiqué, qui explique que ces mesures s’inscrivent dans le cadre du suivi du président Kais Saied de la situation sanitaire à Kairouan et dans d’autres gouvernorats, suite à la propagation de la pandémie du coronavirus.

Il importe de noter qu’un confinement sanitaire ciblé d’une semaine a été décrété dans la région de Kairouan à partir du lundi 07 juin 2021. Cette décision vient d’être annoncée, dimanche soir, par la commission régionale chargée de la lutte contre les catastrophes de Kairouan.

Le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, avait indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, que cette décision impose la levée de toutes les tables et les chaises des différents cafés et restaurants de la région, la suspension des prières dans toutes les mosquées et la suspension de toutes les activités culturelles et sportives, ainsi que l’interdiction des groupements publics et privés.

Par ailleurs, a-t-il affirmé, l’horaire de couvre-feu sera avancé à 20h00 au lieu de 22h00, à partir de demain lundi, et que les différents marchés hebdomadaires et les hammams seront fermés.

A rappeler que le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a effectué dimanche après-midi une visite de travail dans le gouvernorat de Kairouan, pour prendre connaissance de l’évolution de la situation dans le gouvernorat et du degré de respect et d’efficacité des mesures déjà prises pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il a, par la même occasion, présidé la réunion de la cellule de crise sanitaire régionale.