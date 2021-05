Préparatifs du CNCI pour la participation tunisienne à la 74ème édition du festival de Cannes

Dans le cadre des préparatifs pour la participation tunisienne à la 74ème édition du Festival de Cannes (6-17 juillet 2021), un catalogue intitulé ” Tunisian Films In Progress ” contenant des projets de longs métrages tunisiens en cours de préparation (développement, pré tournage, tournage ou postproduction)

sera édité par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) afin de donner plus de visibilité à

ces projets et leur offrir de nouvelles opportunités d’accompagnement et de financement.

Le CNCI Informe sur sa page facebook que les sociétés de production qui voudraient que leurs projets en cours fassent partie du catalogue peuvent envoyer une lettre de demande accompagnée d’un dossier à l’adresse email

In.Progress@cnci.tn avant le 5 Juin 2021.

Le dossier à déposer doit contenir les documents suivants :

– Un synopsis.

– Une note d’intention du réalisateur.

– Une copie de la patente de la société de production.

– Le contrat du réalisateur avec la société de production titulaire des droits.

– Une copie de l’autorisation du tournage si le film est en tournage ou en

postproduction.

– Le formulaire en anglais fourni par le CNCI à remplir en anglais également et à

envoyer en version Word.

– L’affidavit fourni par le CNCI rempli, signé et tamponné de la part de la société de

production. (A scanner et à envoyer par mail)

– Une photo du réalisateur haute résolution 300 dpi

– Une photo du producteur haute résolution 300 dpi

– Une photo du film haute résolution 300 dpi (si disponible)

Les documents sont téléchargeables à partir de ce lien : https://bit.ly/3hFS06U