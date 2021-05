Liga espagnole : Eden Hazard ne compte pas quitter le Real Madrid cet été

L’attaquant international belge Eden Hazard, a indiqué qu’il ne se voyait “pas ailleurs qu’au Real Madrid la saison prochaine”, en conférence de presse, lundi à Tubize (centre), au centre d’entraînement de la sélection belge de football en vue de l’Euro (11 juin – 11 juillet).

“Je ne me vois pas ailleurs qu’au Real Madrid. Je me connais, et je sais que si je suis prêt à jouer et complètement fit, je peux faire de grandes choses avec ce club”, a-t-il assuré après deux saisons compliquées avec le Real Madrid, et des rumeurs qui évoquent avec insistance un départ de Madrid.

Arrivé en 2019 en provenance de Chelsea (Angleterre) pour la somme record à Madrid de 100 millions d’euros (montant qui n’a toutefois jamais été officialisé), le Belge n’a cessé de décevoir ces deux dernières saisons.

“Premièrement, je suis concentré sur l’Euro mais ensuite je veux faire de grandes choses pour le Real la saison prochaine. Il me reste encore trois ans de contrat au Real, on sait que les deux premières années étaient compliquées, mais je veux continuer à donner le meilleur de moi-même à

Madrid”, a-t-il ajouté.

Hazard s’est également dit “très déçu que Zidane parte”, après la décision de l’entraîneur français, avec qui il entretenait une relation privilégiée, de quitter la “Maison Blanche” au terme de cette saison : “Il sait toute l’admiration que j’ai eu et que j’ai pour lui. J’ai passé deux belles saisons à ces côtés. Je suis frustré de ne pas avoir pu lui donner plus”, a regretté le Wallon.

A propos de la polémique née il y a deux semaines après l’élimination du Real par Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, au terme de laquelle Hazard était apparu hilare aux côtés de ses anciens équipiers londoniens, Hazard s’est voulu clair.

“Non je n’ai pas célébré le titre de Chelsea (sacré samedi en Ligue des champions face à Manchester City, ndlr). Je suis un joueur du Real Madrid donc je suis juste heureux pour mes amis là-bas. J’espère que l’an prochain ce sera pour le Real”.