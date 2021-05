Message , SMS fête des mères 2021, Bonne fête maman

Vous souhaitez envoyer un joli SMS à votre maman pour sa fête ou la fête des mères

– Un petit texto pour la plus merveilleuse des mamans. Toujours là pour nous, toujours avec le sourire, toujours avec de l’amour, toujours…je t’envoie le plus gros de tous les câlins en cette fête des mères.

– Dans ma vie, j’ai vécu des moments qui m’ont fait rire, certains qui m’ont fait aimer, d’autres qui m’ont fait pleurer, et même certains qui m’ont fait apprendre, et toi tu as toujours été là pour les vivre avec moi. Merci à toi et je te souhaite la plus belle des fêtes des mères.

– Maman, je n’ai pas les mots pour exprimer mon amour. Tu es une mère, une amie, une confidente, une complice,…Tu représentes beaucoup pour moi. Même si je ne te le dis pas toujours, sache que, pour toi, mon coeur est rempli d’amour. Bonne fête maman.

– Merci d’avoir toujours été là maman. Bonne fête.

– Grâce à toi, je suis moi ! Merci…et bonne fête.

– Bonne fête des mères. Je pense à toi avec beaucoup d’amour et de tendresse !

– Maman est le mot universel qui signifie Amour. Bonne fête !

– Bonne fête à la maman la plus géniale que l’Histoire ait connue !

– Bonne fête à ma maman, mon ange, mon amie !