Football – Equipe de Tunisie : Présentation d’Hannibal Majbri et Omar Rekik

Les deux nouveaux venus au sein de l’Equipe de Tunisie seniors de football, Hannibal Majbri et Omar Rekik ont été présentés ce dimanche à Tunis, à l’occasion d’une conférence de presse organisée par la Fédération tunisienne de football (FTF), en présence des représentants des différents médias de la place.

Hannibal Majbri, sociétaire du club anglais de Manchester United FC a affirmé avoir fait le choix du cœur.

“Nous avons mûrement réfléchi à la question avec l’ensemble de ma famille et mon cœur a finalement penché pour la Tunisie”, a-t-il lancé.

Et le jeune “Red devil” d’ajouter qu’au-delà de la dimension sportive de son choix, Il ambitionne avec l’appui de sa famille et ses agents, de se lancer dans un projet à caractère social pour venir en aide à la jeunesse tunisienne.

Concernant son intégration au sein des aigles de Carthage, Hannibal affirme d’abord être surpris par l’engouement des Tunisiens quant à sa venue et assure, par ailleurs, connaitre déjà quelques éléments dans le groupe avec qui il entretient des liens d’amitié.

Pour lui, l’essentiel est de bien travailler pour bien représenter la Tunisie et profiter des talents à la disposition du staff pour construire un groupe fort et compétitif.

De son côté, Omar Rekik, pensionnaire d’un autre club anglais d’Arsenal, s’est dit content et heureux de pouvoir endosser le maillot des aigles.

Le jeune “Gunner” affirme, également, être prêt à apporter le plus à l’équipe de Tunisie et à réaliser de belles performances avec le groupe où il trouvera certainement de la concurrence qu’il estime bénéfique et nécessaire.

S’agissant de son expérience professionnelle, Omar Rekik espère avoir assez de temps de jeu pour rester performant et compétitif, affirmant que le cas échéant il étudiera d’autres options pour atteindre ses objectifs.

Dans ses interventions, le sélectionneur national Mondher Kebaier a indiqué qu’il suivait les deux joueurs depuis deux ans déjà et que la question d’âge ne se pose pas au sein du team Tunisie puisque seule la performance sur le terrain compte.

“Hannibal Majbri et Omar Rekik sont aujourd’hui un acquis pour la Tunisie dont nous sommes fiers, notamment, après des efforts consentis deux ans durant pour les intégrer au groupe”, a-t-il affirmé.

Selon Kebaier, chacun des deux joueurs à des qualités à faire valoir et détiennent tous deux un mental fort avec un esprit de compétitivité affirmé, ce qui ne manquera pas de donner de la valeur ajoutée au jeu de la sélection et à la vie du groupe sur et en dehors du terrain.

Interrogé sur sa stratégie quant au recours aux deux joueurs sur le plan tactique et participation au jeu, Kebaier explique que l’essentiel est qu’ils bénéficient des meilleures conditions de préparation afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes.

“Toue ce qui se rapporte aux postes, aux choix du jeu et aux matches est à définir au moment opportun”, a encore spécifié le sélectionneur, soulignant à nouveau l’importance de placer les deux joueurs dans les meilleures conditions possibles.