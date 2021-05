Coupe de Tunisie (1/16e de finale) : l’Etoile élimine l’Espérance, CSS, C.Africain et US Ben Guerdane passent

L’Etoile Sportive du Sahel s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football, édition “Salah Ben Youssef” en battant l’Espérance Sportive de Tunis (1-0) dans le choc des seizièmes de finale disputé mercredi au stade de Radès.

L’unique but a été inscrit par le milieu camerounais Jacques M’bé à la 35e minute.

Les sahéliens seront opposés au prochain tour au club de la ligue 2, l ‘ES Zarzis qui a arraché sa qualification dans les prolongations aux dépens des amateurs de l’AS Zaouiet Sousse (2-0).

De son coté le CS Sfaxien a arraché son billet pour les 1/8 en s’imposant sur son terrain devant le CA Bizertin (2-1). Les sfaxiens ont ouvert le score à la9e par Aymen Herzi qui a doublé la marque à a 34e et les cabistes ont réduit le score à la 43′.

Le CS Sfaxien se mesurera au prochain tour face au SS Gafsien qui a sorit le CS Rdeaief dans la séance des tirs au buts (5-4), 0-0 au terme du temps réglementaire.

Pour sa part le Club Africain après avoir sauvé sa place en ligue 1, est determiné à sauver une saison chaotique et a réussi a passer au prochain tour en battant le CS Hammam-lif (3-1). Wissam Ben Yahya a inscrit un doublé (37′ 82′) et Yassine Chammakhi le 2e but à la 58′. Les banlieusards du sud ont réduit le score à la 56e par Seifallah Meskini.

Les clubistes disputeront un billet pour les quarts de finale devant les amateurs du CS Tabarka vainqueurs de l’ US Borj Cedria aux tirs but (5-4).

Autre club de la ligue 1 qui en a éliminé un autre, celui de l’US Ben Guerdane qui a battu à Mahdia, l’AS Rejiche sur un but de Haythem Mhamedi (45′).

L’US Ben Guerdane sera face à l’AS Soliman qui a validé mardi son billet pour les 1/8e en éliminant le Stade Tunisien (1-0).

Résultats des seizièmes de finale

26 mai:

Espérance de Tunis – (+) ES Sahel 0-1

(+)CS Sfaxien – CA Bizertin 2-1

(+) Club Africain – CS Hammam-Lif 3-1

(+) CS Tabarka – Mareth sport 2-1

AS Réjiche – (+) US Ben Guerdane 0-1

Enfidha Sport – (+) AS Jelma 0- 2

(+) CO Transports – ES Hammam-Sousse 1-1 COT qualifié aux TAB (7-6)

(+) SS Gafsien – CS Redaief 0-0 SSGafsien qualifié aux TAB (5-4)

CS Rogba Tataouine 6 CS Bembl 0-0 CS Bembla qualifié aux TAB (5-3)

AS Zaouiet Sousse – (+) ES Zarzis 0-2

US Menzel Bouzayene – (+) AS Ariana 0- 2

Joués mardi 25 mai:

EM Mahdia – (+) US Monastir 2-3

(+) AS Soliman – Stade Tunisien 2-1

(+) O Béja – Us Tataouine 2-0

JS Kairouan – (+) ES Métlaoui 0-0 ES Métlaoui qualifié aux TAB (4-5)

US Carthage – (+) US Borj Cerdia 0-0 USB Cedria qualifié aux TAB (4-5)

Les clubs précédés du signe (+) sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Programmes des matches 1/8e de finale:

US Borj Cedria – US Monastir

ES Métlaoui – AS Jelma

AS Ariana – O Béja

AS Soliman – ‘USB Guerdane

Club Sportif Sfaxien – SS Gafsien

CO Transports – CS Bembla

CS Tabarka – Club Africain

ES Zarzis – Etoile du Sahel

NB: les matches se dérouleront le 30 mai courant.