Tunisie : Covidar a pris en charge à domicile environ 900 patients atteints du coronavirus depuis son lancement en décembre 2020

L’initiative Covidar, lancée en décembre dernier par un collectif de médecins et pharmaciens tunisiens exerçant en Tunisie et à l’étranger, a pris en charge gratuitement et à domicile, environ 900 patients atteints du coronavirus, a indiqué mardi Sonia Driss Ben Lamine, responsable et co-initiatrice de Covidar.

Elle a précisé dans une déclaration à la TAP, qu’une équipe composée de 62 cadres médical et paramédical s’est constituée dans le cadre de cette initiative, qui prennent en charge bénévolement et gratuitement les patients Covid-19 à domicile.

La responsable a ajouté que les zones d’intervention de l’équipe médicale s’étaient limitée au début aux gouvernorats de Ben Arous et Monastir pour englober par la suite Djerba (gouvernorat de Médenine), Tozeur, Kélibia (gouvernorat de Nabeul) et Sfax.

“Dans le cadre de cette initiative, les personnes contaminées par le virus ou en phase précoce de la maladie doivent contacter le numéro vert 80106860, mis à leur disposition pour informer les médecins des éventuels symptômes de la maladie”, a-t-elle expliqué, ajoutant qu’un médecin de l’équipe Covidar sera désigné pour faire le suivi de l’état de santé du patient.

Selon Belamine, un médecin traitant se déplacera au domicile du patient Covid-19 et fera le suivi de son état de santé durant une période de 10 jours, jusqu’à complète guérison. “Cette initiative a pour but de limiter le recours aux établissements hospitaliers et réduire la pression sur les services de réanimation” a-t-elle relevé.

Elle a affirmé que l’initiative Covidar a bénéficié de dons d’une valeur de plus de 248 mille dinars, de la part de sociétés privées en Tunisie.

Ben Lamine a appelé les citoyens à consolider cette initiative à travers des donations pour élargir son champs d’intervention pour appuyer les efforts de l’état en matière de lutte contre le coronavirus.