Les températures seront toujours en hausse dimanche, avec des maximales évoluant entre 35 et 41 degrés C, sur la plupart des régions, à l’exception des côtes Est et à l’extrême Nord où elles oscillent entre 24 et 29 degrés.

Ces températures élevées contribueront selon l’INM, à la formation de cellules orageuses l’après-midi sur les hauteurs Ouest et à l’extrême Nord et seront accompagnées de pluies éparses et locales.

Le vent soufflera fort près des côtes et la mer sera houleuse à agitée.