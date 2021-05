TRANSTU : Nouvelle programmation des dessertes dans le Grand-Tunis

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé, samedi, une nouvelle programmation de ses dessertes à partir du 17 mai courant, et ce, suite à la rentrée scolaire et à l’allégement du couvre-feu.

S’agissant des dessertes du matin, le départ est prévu à 5H15 pour toutes les lignes de bus et le réseau ferroviaire, a indiqué la Transtu dans un communiqué.

En ce qui concerne des dernières dessertes de nuit (départ de la capitale vers les quartiers), le changement sera comme suit :

Pour les lignes de longues de distances, le dernier départ de Tunis est programmé à 19h00 alors que pour les lignes courtes vers les cités proches de la capitale, le dernier départ est programmé à 20.00.

Le dernier départ des métros légers de Tunis et de la ligne ferroviaire reliant Tunis et la Marsa en passant par la Goulette (TGM), a été fixé à 21.00 La Transtu a appelé les passagers à la nécessité de porter un masque dans les stations et à bord des métros et bus.