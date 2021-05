Réunion de l’Union interparlementaire arabe : Ghannouchi appelle au lancement d’une campagne internationale de don en solidarité avec le peuple

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi a appelé au lancement d’une campagne internationale de don en solidarité avec le peuple palestinien et à la mise en place d’un mécanisme de coordination en ligne et permanent entre les parlements arabes pour soutenir la cause palestinienne.

Rached Ghannouchi s’exprimait à l’occasion de sa participation aux travaux de la 31ème Conférence extraordinaire de l’Union interparlementaire arabe qui se tient ce mercredi aux Emirats arabes unis par visioconférence et est consacrée aux développements de la situation en Palestine.

Cité dans un communiqué rendu public par l’ARP, Rached Ghannouchi a insisté sur la nécessité de garantir une protection internationale au peuple palestinien, rappelant que l’Assemblée avait appelé à une réunion extraordinaire depuis le début des agressions barbares perpétrées à al-Qods et les opérations d’expulsion notamment dans le quartier Sheikh Jarrah.

Au début des travaux de la conférence, Samira Chaouachi, première vice-présidente de l’ARP avait prononcé une allocution au nom du parlement, dans laquelle elle a notamment rendu hommage à la femme palestinienne et aux jeunes palestiniens qui n’ont jamais cessé de lutter pour défendre la Palestine, al-Qods et la Mosquée al-Aqsa contre toutes les tentatives colonialistes d’invasion et de judaïsation de la mosquée et d’expulsion des habitants du quartier Sheikh Jarrah.

Elle a également estimé que les gouvernements, les parlements arabes et l’Union parlementaire arabe doivent continuer à soutenir la résistance palestinienne par tous les moyens possibles et défendre le droit palestinien dans les instances régionales et internationales.

Chaouachi a appelé en outre tous les pays qui plaident pour la paix et soutiennent les droits des peuples à dénoncer les exactions récurrentes commises par l’occupant israélien à l’égard des palestiniens.