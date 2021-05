Le CS Hammam-lif convoque une AG élective le 29 mai

Le Club Sportif d’Hammam-lif annonce, dans un communiqué, qu’il tiendra son Assemblée Générale élective le samedi 29 mai à l’hôtel de ville à partir de 16h00, sous la supervision d’un comité indépendant des élections.

Il sera procédé, au cours de cette Assemblée générale, à la lecture des rapports moral et financier avant de les passer à la discussion et l’approbation.

Les candidatures seront ouvertes le lundi 17 mai et le dernier délai de dépôt des dossiers est le 24 mai, ajoute le club précisant qu’en l’absence de candidat, les travaux de l’Assemblée générale élective seront annulés et une autre date sera fixée dans pas moins de deux semaines et pas plus de trois mois.