Le ciel sera ce dimanche, partiellement, nuageux sur la plupart des régions. Le vent souffle de secteur sud modéré généralement, sa vitesse peut atteindre 40km/h.

Les températures maximales varient entre 23 et 28 degrès sur le nord, les hauteurs et les régions cotières, et oscillent entre 28 et 33 degrès ailleurs. La mer sera peu agitée à agitée.