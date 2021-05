Le cinéaste Ridha Béhi à la tête de la 32e session des JCC

Le ministère des affaires culturelles a renouvelé sa confiance au cinéaste Ridha Béhi, en décidant de le nommer pour la deuxième fois consécutive, à la tête des journées cinématographiques de Carthage (32e session des JCC) qui se tient du 30 octobre au 6 novembre 2021 à Tunis, selon un communiqué publié par le ministère.

Dans le même communiqué, le ministère a souligné que la nomination de Ridha Béhi, en tant que directeur de l’un des plus prestigieux festival de cinéma dans le monde arabe et en Afrique a été décidée après la réussite de la dernière session des JCC qui s’est déroulée dans des conditions exceptionnelles et l’excellent impact qu’elle a eue en Tunisie et à l’étranger.

La préparation de la prochaine session des JCC 2021 sous la direction de Ridha Béhi a été entamée à travers l’appel à candidature des différentes sections de la compétition sur le lien : www.jcctunisie.org/inscripFilm.php

Réalisateur, enseignant natif de la ville de Kairouan (72 ans) Ridha Béhi, a, à son actif une riche filmographie à l’instar de “Soleil des Hyènes”, “les hirondelles ne meurent pas à Jérusalem”, “les anges” et “Fleur d’Alep”.