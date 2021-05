Kasserine : Arrivée de 140 mille litres d’oxygène depuis l’Algérie pour approvisionner les hôpitaux publics

Près de sept camions chargés de 140 mille litres d’oxygène importés de l’Algérie pour approvisionner les hôpitaux publics dans les différentes régions du pays ont été réceptionnés dimanche au passage frontalier à Bouchebka de la délégation de Feriana (gouvernorat de Kasserine).

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, que la “situation épidémique actuelle dans le pays est encore grave et peut s’aggraver davantage et être suivie par une quatrième vague avec l’apparition du variant sud africain mais aussi à cause du non respect des précautions sanitaires préventives par les citoyens et des exigences du protocole sanitaire lors du confinement total”.

Le ministre a évoqué qu’une commission a été créée par anticipation à une éventuelle quatrième vague, chargée d’antalyser toutes les hypothèses possibles, appelant tous les citoyens à contribuer aux efforts nationaux pour lutter contre le virus au cours de cette période coincidant avec l’Aïd en vue de limiter la propagation du virus.

En ce qui concerne la campagne nationale des vaccinations, le ministre a fait savoir que les quantités des vaccins vont doubler au cours des prochains jours, à travers l’importation de près de 250 mille doses de type Pfizer et 150 mille doses de type Astrazenica, après la confirmation de son efficacité, affirmant que de nouveaux centres de vaccination seront installés à l’approche des citadins dans les zones rurales les plus éloignées pour leur permettre de bénéficier de leur droit à la vaccination, étant donné qu’il représente le seul moyen scientifique pour lutter contre les risques de cette pandémie.

De son côté le directeur général des structures sanitaires publiques au ministère de la santé, Nawfel Somrani a fait savoir que le rythme de l’importation de l’oxygène médical depuis l’Algérie s’accélère du jour en jour afin d’éviter la pénurie enregistrée dans les établissements hospitaliers publics au cours des 10 derniers jours.

Il a rappelé qu’au début de la semaine courante, entre 60 et 40 mille litres d’oxygène médical ont été importés alors qu’aujourd’hui la quantité s’élève à 140 mille litres en cette matière.

Somrani a évoqué également le doublement de la capacité d’accueil des lits de réanimation destinés aux personnes contaminées par le virus de 90 lits en mars dernier à plus de 400 unités avec le doublement des lits d’oxygène, de 800 lits avant la pandémie jusqu’à 2300 lits actuellement.

Il a fait observer que la pression s’accentue sur les hôpitaux (près de 90% pour les lits de réanimation et 72% pour les lits d’oxygène), à l’heure de l’augmentation continue des cas de contamination par le COVID-19.