Forum mondial sur le tabac et la nicotine : Plaidoyer pour une réduction des méfaits du tabac

Le Forum mondial sur le tabac et la nicotine (GTNF) – qui a lieu chaque année et est un chef de file dans le débat sur l’avenir des industries du tabac et de la nicotine – a organisé un webinaire intitulé : «En bref : réduction des méfaits du tabac». C’était un moment idéal pour les experts de l’industrie, de la santé publique, des politiques publiques ou de la médecine pour évaluer la recherche scientifique utilisée pour développer des produits du tabac à risque réduit, ainsi que pour discuter des défis et des opportunités entourant ce sujet aujourd’hui et de ceux qui peut se produire à l’avenir.

Les participants ont entendu Neil McKeganey, le directeur fondateur du Centre for Substance Use Research de l’Université de Glasgow. Il a parlé des résultats et de l’évaluation du Big Vape Survey of Real-World ENDS.

Les domaines de recherche menés par le CSUR comprennent les perceptions et les intentions de préjudices d’utiliser les systèmes électroniques de distribution de nicotine (ENDS), le comportement de changement de fumeur adulte après l’utilisation de ENDS, et la prévalence de l’utilisation des ENDS chez les jeunes, les jeunes adultes et les adultes. «En général, l’objectif est de mieux comprendre les effets sur la santé publique de cette nouvelle technologie intéressante».

D’un autre côté, il a déclaré que le temps comptait. Lorsqu’il s’agit de fumer et d’arrêter de fumer, le temps compte ; et quand il s’agit de ENDS réduire les méfaits du tabagisme, le temps compte.

«Tout comme le temps est important pour examiner les effets néfastes sur la santé, il est également d’une importance cruciale en ce qui concerne la contribution que les dispositifs ENDS peuvent apporter à la réduction de ces dommages».

En outre, il a parlé de la variété des cigarettes électroniques, déclarant qu’il est très probable que les cigarettes électroniques diffèrent dans leur efficacité pour aider à arrêter de fumer et réduire la consommation de cigarettes. «Il s’agit d’un marché où il existe une variété d’appareils différents dans les saveurs et les tendances distinctes.»

Et il en a expliqué l’impact : «Ils font leurs choix pour diverses raisons, mais il est peu probable qu’une grande partie de leur décision soit basée sur la manière dont ces appareils changent de comportement».

Enfin, McKeganey s’est demandé si ces dispositifs ENDS avaient un impact sur le changement de comportement des consommateurs.

Riccardo Polosa : Problèmes méthodologiques sur la recherche sur la réduction du tabagisme

Les participants ont eu l’occasion d’entendre Riccardo Polosa, professeur titulaire de médecine interne à l’Université de Catane et fondateur du Centre d’excellence pour l’accélération de la réduction des méfaits, sur les nouvelles orientations de la science de la réduction des méfaits du tabac (THR).

Au début de la conférence, il a révélé certains problèmes méthodologiques courants sur la recherche sur la réduction du tabagisme. «Concernant les études in vitro et in vivo, nous constatons que l’un des problèmes majeurs est que les protocoles d’exposition ne sont pas proches des conditions normales d’utilisation ».

Il a également présenté des problèmes avec les études cliniques et les enquêtes : «Il est important d’essayer de définir la définition d’utilisation régulière des produits que nous examinons.»

Après cela, il a présenté son analyse dans un domaine qui, selon lui, est d’un grand intérêt et d’une grande pertinence, en particulier pour les utilisateurs : les effets des produits de vapotage. Il a mesuré ces effets sur la base d’une étude qui présentait les effets de l’asthme. «J’ai choisi l’étude car, à mon avis, elle a deux points forts.

Point fort numéro 1 : Il s’agit d’une étude de population très bien représentée. Et surtout, le point numéro 2 : c’est peut-être la première étude qui analyse la question d’intérêt chez les non-fumeurs de cigarettes ».

Il a expliqué les bons, les mauvais et les vilains aspects de cette étude. Il a dit que les bons aspects, par exemple, sont la taille de l’échantillon et les données combinées. Cependant, “sur une note négative, il y a un certain analphabétisme démontré par les termes – par exemple, ils se réfèrent à l’utilisation de la cigarette électronique comme” fumer “et non” vapoter “.” n’est pas séquencée chronologiquement, et qu’elle ne délimite pas si les utilisateurs sont certains ou des utilisateurs quotidiens.

Enfin, Polosa a conclu qu’il était nécessaire de remettre en question les études sur les effets des produits et dispositifs à base de nicotine pour s’assurer que les informations sont aussi claires que possible. «Nous devons développer un certain nombre d’appareils d’application spécifiques qui peuvent être intégrés dans vos plans de recherche. Cette application remplira automatiquement tous les sentiments liés au comportement. ” Il a dit qu’une approche scientifique rigoureuse de la recherche sur la réduction des méfaits du tabac ne doit pas être considérée comme un obstacle, car c’est un atout.

Dissiper les mythes

Au début de sa session, David Abrams (PhD, New York University College of Global Public Health) a souligné que son message principal était de savoir comment cultiver une position où la vérité et la science combattent la désinformation. Il a ajouté que – comme nous le savons – la désinformation abonde, et pour la corriger, nous devons essentiellement prendre les devants en ce qui concerne les méthodes scientifiques les plus solides, être conservateurs et transparents, et interpréter avec humilité, étant donné qu’il s’agit, en fait, comment la science progresse. L’essentiel est que nous ne sommes pas des créatures rationnelles autant que nous aimons le penser, et qu’une conviction et une émotion fortes peuvent l’emporter sur la science rationnelle et prudente.

Il a assuré à l’auditoire qu’il était absolument nécessaire d’être précis, car, comme nous le savons tous, la vie d’un milliard de fumeurs est en jeu dans le monde, ainsi que ceux qui utilisent d’autres produits à haut risque. La réduction des méfaits est clairement quelque chose qui peut avoir un énorme avantage pour sauver des vies, et il a souligné que les cigarettes à combustion contiennent le plus grand nombre de produits chimiques nocifs.

Le Dr Abrams a également déclaré que ceux qui ne sont pas gravement touchés en viendront à reconnaître que ceux qui s’opposent à la réduction des méfaits manquent de données probantes par rapport à ceux qui soutiennent le maintien du risque. C’est un défi d’essayer de changer l’état d’esprit de ceux qui ont de fortes convictions sur leurs connaissances.

«Les cigarettes électroniques peuvent faciliter le sevrage tabagique, en particulier lorsqu’elles sont utilisées quotidiennement et régulièrement».

Mark Kehaya, président d’AMV Holdings LLC, a déclaré que pour lui, la désinformation était centrée sur trois choses: la description de ce que sont les vapoteurs ; une idée fausse sur l’efficacité des solutions de rechange pour aider les gens à arrêter de brûler les cigarettes ; et enfin, le rôle des saveurs.

Les études ont utilisé des sondages par courrier électronique et des entretiens téléphoniques avec des centaines de personnes qui ont été classées comme nouveaux utilisateurs et anciens utilisateurs de ces alternatives, et un filtrage exhaustif des données a été effectué afin d’éliminer les personnes qui ne répondaient pas aux exigences ou n’avaient pas vraiment ont utilisé des produits alternatifs au tabac, en s’assurant que les données collectées représentaient une clientèle.

«Dans les études qui ont été développées, nous avons cherché à comprendre qui sont les consommateurs, car l’une de leurs convictions est que le processus de chaque fumeur pour arrêter de fumer et passer à des alternatives est totalement différent et individuel.»

«Environ 90% des utilisateurs de produits du tabac traditionnels ont utilisé d’autres méthodes pour arrêter de fumer».

Augmentation de la consommation de produits du tabac chauffés

Lors de son discours, Karl Fagerstrom (président de Fagerstrom Consulting) a souligné le cas du Japon, où la consommation de produits du tabac chauffés a augmenté et la consommation de cigarettes a diminué simultanément.

Cependant, il a déclaré que dans plusieurs pays, la consommation de cigarettes à combustion a diminué tandis que la consommation de cannabis est devenue plus courante, partageant que c’est parce qu’il a été encore plus compliqué de mettre en œuvre une réglementation adéquate dans les produits contenant du tabac ou de la nicotine que dans ces produits à base de cannabis.

«Du point de vue de la réduction des méfaits du tabac, il n’est pas nécessaire de nier que le cannabis remplace les cigarettes ; il faut tenir compte du fait que les cigarettes à combustion sont celles qui peuvent tuer les fumeurs»…

Le débat

Pour commencer la période de questions et réponses, Bates a demandé aux participants de discuter de ce qu’ils pensaient être bien et mal fait dans le domaine de la réduction des méfaits du tabac. Les panélistes ont discuté du fait que, d’une part, ce qui est bien fait pour eux est la restructuration que l’industrie du tabac a menée en vue de progresser, en développant un nouveau portefeuille de produits qui vise à offrir des opportunités de passer des cigarettes combustibles. Ce qui est mal fait, ce n’est pas d’éduquer le public sur les avantages de ces nouvelles alternatives par rapport au tabagisme continu.

Soulignant ce point, Jasjit S. Ahluwalia a mentionné qu ‘«on parle encore que la cigarette produit le cancer comme quelque chose de nouveau, mais la vérité est que c’est quelque chose que nous connaissons depuis des années», ce qui signifie que les thèmes déjà connus de la société sont mis en évidence à nouveau, tandis que de nouveaux concepts tels que la compréhension de la nicotine sont omis.

De la même manière, María Gogova affirme qu’il est vraiment nécessaire qu’aujourd’hui, lorsque ces innovations sortent, «le public soit sensibilisé à la différence entre ces nouveaux produits et les cigarettes, car il est également important de mentionner que, indépendamment du fait que ou non, ils brûlent du tabac, il y a des risques».

Ensuite, nous pouvons savoir que les gens peuvent prendre des décisions sur la base des bonnes informations qui leur ont été fournies.

Bates a ensuite interrogé les panélistes sur le modèle qu’ils proposeraient pour les politiques de réglementation du tabac. Kgosi Letlape a déclaré que ces politiques devraient être liées à l’amélioration de la communication sur ce qui se passe dans l’industrie, afin que les gens «cessent d’ignorer les dommages causés par la nicotine».

Il note que la communication ne doit pas seulement venir de la presse – les industries qui produisent ces produits doivent également être impliquées.

Karl Fagerstrom a noté que pour lui, la meilleure option «est d’appliquer la même politique que l’alcool, mais pour le tabac». Il a souligné ce qu’est la nicotine, soulignant que c’est une drogue et qu’elle n’est pas sans risque.

James Murphy a déclaré qu’en ce qui concerne les politiques, il “espère vraiment que le segment NGP sera la partie prédominante de l’activité, de sorte que de cette manière, les taux actuels puissent être maintenus dans les cinq ans – certainement sur le marché américain.”

Mark Kehaya a parlé du modèle politique qu’il proposerait – un modèle dans lequel il est entendu que l’innovation n’est pas seulement du ressort des grandes sociétés de tabac, mais également des petites et moyennes entreprises qui possèdent un grand nombre des produits qui sont actuellement à la pointe de l’innovation.

Il affirme: «Nous devons nous assurer de ne pas créer un cadre réglementaire qui empêche les petites entreprises d’innover dans ce domaine».

Dernière question, Bates propose : «Où y a-t-il de lacunes dans nos connaissances, et où sont les lacunes dans la compréhension des connaissances que nous avons?». Jasjit Ahluwalia a commenté que les lacunes qui existent à ce sujet sont causées par une explication insuffisante de la science de ces nouveaux produits.

De plus, Kgosi Letlape estime que nous devons garantir une éthique de la communication scientifique, qui nous permet «d’arrêter les dommages sociaux causés par des informations erronées qui, en même temps, empêchent les gens de prendre des décisions éclairées sur leur vie». Letlape souligne que nous n’avons pas à rendre «des produits moins nocifs plus chers que ce dont vous essayez de protéger les gens».

María Gogova se concentre sur le fait que l’étude de ce qui se passe aujourd’hui avec ces produits doit être renforcée -nous devons comprendre comment les gens les utilisent, rassembler les données nécessaires et les relier aux événements afin de rendre compte de la « l’impact que les nouveaux produits ont sur la population et reconnaissent à leur tour leurs avantages et leurs conséquences ».

Mark Kehaya a mentionné que certaines actions ont porté atteinte à la crédibilité de la recherche scientifique ; par conséquent, une aide supplémentaire est nécessaire et les industries jouent un rôle important dans la communication des risques et des avantages des produits qu’elles développent, mais «pour le moment, c’est très, très difficile et très, très coûteux».

Dans sa conclusion, Letlape a déclaré : «Il y a un grave déficit de connaissances parmi les médecins en ce qui concerne les conseils pour arrêter de fumer.» À cet égard, Ahluwalia a mentionné qu’un conseil qu’il donnerait à ses enfants serait «d’utiliser des cigarettes électroniques, et nous ferons des contrats comportementaux : je paierai pour vos cigarettes électroniques, et vous n’êtes pas autorisé à utiliser cigarettes combustibles. »

Discours de clôture: ambassadeur James K. Glassman

L’ambassadeur James K. Glassman, ancien sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique et aux affaires publiques et président de Glassman Advisory, a évoqué l’enquête sur la réactivation de la lutte contre le tabagisme. À l’automne 2021, des détails seront publiés sur un rapport sur la revitalisation des efforts pour arrêter de fumer.

Principalement, cette enquête s’est concentrée sur les pays moyens et faibles, car il est prévu qu’en 2030 «plus de 80% des décès liés au tabac se produiront dans les PRFI».

Glassman a évoqué le fait que de nos jours, «les consommateurs veulent de nouveaux produits qui améliorent leur vie», et c’est pourquoi il est important que nous continuions à mener des «enquêtes approfondies et approfondies qui démontrent que ces produits innovants présentent certains avantages». Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer leurs risques, mais ce que cette recherche a montré, c’est qu’il existe souvent des obstacles à l’innovation. Par exemple, “La FCTC ne mentionne même pas le mot” brevets “- c’est comme si l’innovation en tant que solution n’avait même jamais traversé l’esprit de qui que ce soit.”

La discussion a ensuite porté sur la pandémie COVID-19, et il a été noté qu’il est possible que «les nouveaux produits de réduction des méfaits du tabac sauvent encore plus de millions de vies que le vaccin COVID».

Enfin, Glassman a conclu qu’un autre obstacle au succès des innovations dans la réduction des méfaits du tabac est «l’exclusion de ceux qui innovent – ils sont évités par les forces dominantes de lutte antitabac», ce qui les empêche d’avoir des conversations ouvertes avec le public sur risque relatif. Sa solution est qu’ils comprennent que «l’innovation scientifique entraîne une perturbation massive de l’industrie, et les petites entreprises sont les principaux perturbateurs. La perturbation l’emporte généralement, et la raison en est que les consommateurs veulent de nouveaux produits qui améliorent leur vie ».