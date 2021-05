CAF : le Stade de Radès homologué pour accueillir les qualifications de la Coupe du monde

Le stade de Radès a été homologué par la Confédération africaine de football (CAF) pour accueillir les matches de la sélection nationale tunisienne lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, annonce la Fédération tunisienne de football.

L’instance fédérale tunisienne précise, sur sa page officielle facebook, que “suite aux réserves émises l’année dernière par la confédération africaine concernant la capacité des stades tunisiens d’accueillir des matches internationaux, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde et la de Coupe d’Afrique des nations ainsi que et les stades avancés des compétitions africaines interclubs, et après des interventions et d’importantes réformes entreprises récemment par le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l’Intégration professionnelle et la direction de la Cité nationale sportive en réponse aux remarques et aux reproches contenus dans les rapports précédents de la CAF, la Confédération africaine a accepté d’homologuer un seul stade (stade Hammadi Agrebi de Radès) pour accueillir les matches de la sélection tunisienne lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022”.

La fédération ajoute que la CAF a exigé que tous les gradins du stade de Radès soient équipés de sièges individuels fixés pour valider son homologation.