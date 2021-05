Tunisie : Noureddine Tabboubi met en garde contre le report du dialogue national

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a mis en garde aujourd’hui, samedi, contre le report de la mise en oeuvre de l’initiative de l’organisation ouvrière sur le terrain et de chercher à contester son utilité par certaines parties.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la fête du travail célébrée le premier mai de chaque année, Taboubi a appelé le président de la République à activer l’appel de l’Union pour un dialogue national inclusif et à s’engager “avant qu’il ne soit trop tard “pour fixer les exigences et les mécanismes nécessaires pour mener un dialogue national multidimensionnel sur la base de dénominateurs communs qui préoccupent tout le monde, soulignant que tout report de ce dialogue plongerait le pays dans une situation pire.

Tabboubi a, à cette occasion, appelé à un dialogue national global pour rompre avec la mainmise du pouvoir sur les rouages de l’Etat et la volonté acharnée de saper la vie politique et sociétale et de nourrir les conflits sectaires et idéologiques ainsi que des discours populiste chargés de haine et d’intolérance, soulignant que la mise en œuvre des réformes nécessaires éloignerait le pays du spectre d’une faillite imminente.

Il a souligné que le dialogue national est devenu une tâche urgente qui doit être accomplie sur la base des constantes nationales dont la sauvegarde de la souveraineté du pays, de son indépendance et du caractère public de ses institutions.