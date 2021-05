Tunisie – Fête du travail : Mechichi appelle toutes les parties à trouver une solution à la crise économique et sanitaire

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a appelé, samedi, toutes les parties à trouver une solution à la crise économique et sanitaire que vit le pays, ” loin des tiraillements politiques “.

” Ces parties ne se soucient pas de la situation déplorable et de la santé des Tunisiens mais veulent en revanche investir dans la crise pour marquer des points et atteindre l’Etat “, a-t-il lancé dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie organisée au Centre international d’études, de recherches, de documentation et de formation sur le handicap (Basma) à l’occasion de la fête du travail.

Il avait auparavant souligné, dans son intervention à l’occasion des célébrations du 1er mai, que la lutte contre l’épidémie du coronavirus ne doit pas empêcher d’avancer sur la voie des réformes économiques et sociales selon une approche participative qui permette au pays de sortir de la crise et de redresser son économie.

Mechichi a, en outre, mis l’accent sur l’importance d’un dialogue partant de l’initiative de l’Union Générale Tunisienne du Travail et réunissant partis, organisations et compétences nationales, pour parvenir à des solutions consensuelles aux dossiers de la sécurité, la stabilité, le progrès économique et la justice sociale.

Il a réaffirmé à cette occasion le respect des engagements de la Tunisie envers l’Organisation Internationale du Travail à travers notamment l’adaptation de la législation nationale aux standards internationaux.

Il a par ailleurs remis le prix de l’employé modèle, le prix national santé et sécurité, le prix du progrès social et le prix et des commissions consultatives des entreprises et des représentations des travailleurs.

La cérémonie s’est déroulée en présence des présidents de l’Union Générale Tunisienne du Travail, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche.