Ministère de l’Éducation : Pour le primaire, les examens couvrent toutes les matières enseignées

Pour les élèves du primaire, les examens concerneront toutes les matières, y compris les matières sociales, en accordant toutefois la priorité aux matières de base, et ce, au cas la reprise des cours est fixée au 3 mai prochain.

C’est ce qui a été décidé, lundi, au cours des travaux de la commission mixte réunissant le ministère de l’Education et le partenaire social représenté par les syndicats des corps de l’éducation. La séance s’est déroulée au ministère de l’Education, indique le département dans un communiqué.

Il a également été décidé de maintenir le concours d’entrée aux collèges pilotes aux dates suivantes: les 28, 29 et 30 juin 2021 et le calendrier de la fin de l’année scolaire aux dates initialement prévues.

Les épreuves orales se dérouleront une semaine avant les épreuves écrites, avec le déroulement normal des cours. Ces dernières auront lieu les 16, 17, 18, 19 et 21 juin 2021. La correction et la remise des copies sont prévues pour les 22, 23 et 24 juin, alors que les conseils de classe sont fixés au 25 et 26 juin 2021.

Pour l’enseignement de base et l’enseignement secondaire, il a été décidé de maintenir le calendrier des épreuves écrites du baccalauréat et des diplômes de fin d’études de l’enseignement de base général et technique (concours 9ème année), avec l’annulation de certaines épreuves pratiques et orales du baccalauréat (Informatique, Musique et les TP de la matière Technologie pour les candidats libres).

Le reste des épreuves pratiques seront maintenus.

Le calendrier des devoirs de synthèse sera modifié. Il est désormais fixé du 26 mai au 2 juin 2021, et non plus du 19 au 26 mai.

Le calendrier des conseils de classe de la 4ème année sera lui aussi modifié. Il aura lieu les 8, 9 et 10 mai 2021 au lieu des 7, 8 et 9 juin 2021.

Pour les élèves de la 7e, 8e et 9e année de base et ceux de la 1ère, 2e et 3e années secondaire, le calendrier des semaines fermées a aussi été modifié. Celles-ci sont prévues du 3 au 12 juin 2021, et non plus du 31 mai au 9 juin 2021.

Lors de la réunion, l’accent a été mis sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires dans les écoles, collèges et lycées, conformément aux dispositions du protocole sanitaire.