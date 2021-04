Covid-19 : Bogota interdit des matches de Copa Libertadores et Sudamericana

Deux matches de Copa Libertadores et Sudamericana de football prévus cette semaine à Bogota en Colombie ont été interdits lundi, en raison de la troisième vague de Covid-19 qui touche la capitale colombienne, a indiqué un porte-parole de la municipalité. .

La ville de Bogota est passée en alerte rouge en raison de la situation sanitaire dégradée, une mesure qui entraîne notamment l’interdiction “des activités sportives, telles que les tournois de football professionnel”, a indiqué la même source.

Deux rencontres continentales sont concernées: une de Copa Libertadores (équivalent de la Ligue des champions) entre Santa Fe Bogota et le club brésilien de Fluminense prévue mercredi, et une de Copa Sudamericana (similaire à la Ligue Europa) entre un autre club de la ville, L’Equidad et l’équipe vénézuélienne d’Aragua, programmée jeudi.

Ce deuxième match devrait finalement se jouer à Pereira (centre-ouest), a annoncé mardi le président de L’Equidad, Carlos Mario Zuluaga. Santa Fe-Fluminense devrait de son côté se tenir à Armenia, selon la mairie de cette ville également située dans le centre de la Colombie.

Ces deux changements devront au préalable être validés par la Confédération sud-américaine (Conmebol).

Après 13 mois de pandémie, la Colombie se classe troisième en Amérique latine en nombre de cas (2,7 millions), derrière le Brésil et l’Argentine et a déploré 71.351 décès.

La capitale Bogota, qui compte huit millions d’habitants, atteint désormais un taux d’occupation de 91% de ses unités de soins intensifs.

“Nous sommes dans la tempête: nous n’avons pas de vaccins, les gens ne font pas attention (…) alors que le taux d’occupation (des soins intensifs) et le niveau de contagion sont très hauts”, a résumé la maire de Bogota, Claudia Lepez.

La dégradation de la situation intervient à moins de deux mois de la Copa America (13 juin au 10 juillet), qui devait se tenir en 2020 mais a été reportée d’un an, dont la Colombie est l’un des pays-hôtes avec l’Argentine. Si Buenos Aires a émis des doutes sur la tenue du tournoi, le gouvernement colombien et la Conmebol entendent, eux, maintenir la compétition à ces dates et dans les deux pays.