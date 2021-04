Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 26 avril 2021

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions avec possibilité de pluies faibles et éparses sur le nord.

Hausse des températures et les maximales seront comprises entre 18 et 25 °C dans les régions Est, le nord et le centre, entre 30 et 37 ° C dans le reste des régions et atteindront 40 ° C à El Borma et Borj El khadhra avec vents locaux de sirocco.

Un vent d’une vitesse de 50 km/h soufflera prés des côtes-est. Mer agitée à très agitée sur les côtes-est et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche.