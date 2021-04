Ligue 1 (21e journée/Match en retrad) : Le clasico ESt-CSS se solde par un nul vierge

L’Espérance sportive de Tunis et le Club sportif sfaxien se sont neutralisés en se contentant du nul vierge (0-0), dans le clasico en retard de la 21e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputé dimanche au stade de Radès.

Les “sang et or”, à qui, un nouveau succès permettait d’être sacrés pour la 31e fois de leur histoire, la 5e consécutive, devra ainsi ajourner la cérémonie.

L’Espérance dont c’est le deuxième nul de la saison après celui de la première journée contre l’AS Soliman, se maintient confortablement en tête du classement avec 56 points et encore un match en retard.

Les sfaxiens, quant à eux, qui espérait réaliser une victoire pour rattraper l’US Ben Guerdane au 3e rang du classement, se contentent du point du nul et demeurent ainsi à la 4e place avec 35 points, soit à deux longueurs de leur concurrent sudistes.

La formation sang et or enchaînera lors de la prochaine journée (24e), par le derby de la capitale contre le Club Africain, prévu le 5 mai prochain à Radès.

Les sfaxiens recevront pour leur part, l’AS Soliman à la même date.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 56 22 18 2 2 34 11 +23

2. ES Sahel 46 22 14 4 4 41 20 +21

3. USB Guerdane 37 23 9 10 4 23 14 +9

4. CS Sfaxien 35 22 9 8 5 24 12 +12

5. AS Soliman 33 23 9 6 8 30 31 -1

6. AS Réjiche 32 22 8 8 6 22 17 +5

7. US Monastir 30 23 8 6 9 25 22 +3

8. C.Africain 28 23 6 10 7 23 28 -5

-. O. Béja 28 23 7 7 9 19 10 -1

10. S. Tunisien 26 22 5 11 6 20 18 +2

-. ES Métlaoui 26 23 6 8 9 13 19 -4

12. US Tataouine 24 23 5 9 9 18 28 -10

13. CA Bizertin 21 22 5 6 11 14 26 -12

14. JS Kairouan 3 23 0 3 20 13 53 -40 Reléguée en L2