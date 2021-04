Coupe de Tunisie 2020/2021 : La FTF communique les critères de participation des clubs

La fédération Tunisienne de football a communiqué dimanche sur sa page facebook officielle, les critères de participation de la Coupe de Tunisie de footbal lédition 2020/2021 “Feu Salah Ben Youssef”, comme suit:

Premièrement:

Tour préliminaire

Seizièmes de finale

huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Deuxièmement:

Participent à l’édition 2020/2021, tous les clubs de la ligue 1 du football professionnel, les clubs de la ligue 2 qualifiés aux play-offs, les clubs des ligues amateurs niveaux 1 et 2 de la saison 2020/202 en plus 12 équipes du play-off des ligues amateurs niveaux 1 et 2 et 12 clubs des ligues régionales ,

Le tour préliminaire réunira ainsi 36 clubs répartis de la manière suivante:

ligue 2: huit clubs qualifiés aux play-off

Ligue amateur niveau 1: huit clubs qualifiés aux play-off

Ligue amateur niveau 2: huit clubs

12 clubs des ligues régionales ayant eu le meilleur classement dans chaque ligue régionale lors de la saison 2019/2020 ceux qui ont

Seizièmes de finale avec 32 clubs répartis comme suit

18 clubs issus du tour préliminaire

14 clubs de la ligue 1

Huitièmes de finale, quarts, demi-finales et finale

Le tirage au sort de ces tours, sera dirigé jusqu’aux demi-finales.

Le tour préliminaire se déroulera le 23 mai, les seizièmes de finale, le 26 mai, les huitièmes le 30 du même mois, les quarts le 2 juin.

Les demi-finales et la finale, seront fixées ultérieurement selon les dates de la participation des clubs tunisiens aux coupes africaines inter-clubs.