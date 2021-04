L’apparition des souches sud-africaine en Libye et brésilienne en France inquiète le Comité scientifique tunisien

Le Comité scientifique de lutte contre le coronavirus se réunit, aujourd’hui, samedi 24 avril 2021, afin de soumettre des propositions pour lutter contre les souches mutées du Coronavirus suite à l’apparition de la souche sud-africaine en Libye et de la souche brésilienne en France.

Aman Allah Messaadi, membre du Comité, a déclaré que le Comité scientifique, en session permanente, soumettra ses recommandations à la Commission nationale de lutte contre le coronavirus.

Concernant les moyens d’empêcher l’entrée des deux souches en Tunisie et limiter leur apparition, Mesaadi suggère de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes, ou d’effectuer des analyses rapides dans les zones de transit pour les arrivées aux aéroports et aux ports, même en cas de présentation d’une analyse PCR négative, et de placer chaque personne dont l’analyse est positive en confinement obligatoire.

Messaadi met en garde contre l’évolution de la situation épidémiologique, qu’il qualifié de “très grave”, soulignant l’afflux massif de patients aux hôpitaux en plus des personnes hospitalisées.

Il est à noter que la Tunisie a enregistré, jeudi 22 courant, 107 décès des suites du coronavirus, portant le nombre total des victimes depuis le début de l’épidémie à 10 170 cas; un bilan des plus élevés depuis la propagation de la pandémie dans le pays.

Depuis mars dernier 2021, les autorités sanitaires libyennes ont annoncé la découverte de cas de souche mutée sud-africaine.

Le ministre français de la Santé, Olivier Ferrand, a déclaré, dans un communiqué en mars dernier, qu’environ 6% des infections à Covid-19 en France figuraient parmi les souches les plus contagieuses détectées pour la première fois au Brésil et en Afrique du Sud.