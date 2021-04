Tunisair/COVID-19 : Mise à jour des conditions d’entrée en Italie

La compagnie Tunisair a fait savoir, vendredi, que des mises à jour ont été apportées aux conditions d’entrée en Italie. Ainsi tout voyageur se rendant en Italie doit remplir et signer deux exemplaires du formulaire ” auto déclaration “, dont la première copie est remise a? la PAF et la 2éme copie est récupérée par l’équipage CREW et remise à l’escale de destination (chef d’escale/agent d’escale ou handler).

Il doit également, remplir et signer le formulaire la déclaration de santé, a également précisé la compagnie dans son communiqué. Les formulaires sont téléchargeables via ce lien : https://cutt.ly/ivCEl7D Ces informations sont fournies à titre indicatif, Tunisair recommande à ses passagers de se renseigner auprès des autorités compétentes ou de consulter https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ pour avoir plus de détails.