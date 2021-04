Tunisie – Ramadan : association ” Marhama ” distribue 4000 couffins de produits alimentaires de base

Depuis le début du mois sacré de Ramadan, l’Association “Marhama” pour les projets caritatifs et sociaux a commencé à distribuer 4 mille couffins de produits alimentaires de base au profit des familles nécessiteuses d’une valeur d’environ 60 dinars pour chaque manage.

Le responsable des médias à l’association, Nader Adhaoui, a déclaré à la TAP, mercredi, que l’association s’est engagé à distribuer cette aide en coopération avec un certain nombre d’organisations de la société civile réparties dans tout le pays, afin de garantir que cette aide bénéficie aux familles pauvres des zones rurales les plus reculées. Adhaoui a souligné que l’association, qui a été créée en 2011, prend en charge, actuellement, mille orphelins, attribue à leurs parrains une subvention mensuelle de 100 dinars pour chaque orphelin et couvre toutes les dépenses liées aux fêtes et autres occasions (Aïd al Idha, rentrée scolaire…).

L’association construit actuellement une école primaire dans la région de Sidi Alwan (gouvernorat de Mahdia), après avoir achevé le mois dernier la construction d’un dispensaire (catégorie 4) équipé de tout le matériel médical, dans la région de DKhailia dans le gouvernorat de Jendouba, apprend-on de même source .YOSR