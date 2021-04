Tunisie – Covid-19 : De nouvelles mesures pour les institutions publiques à vocation culturelle

Dans le cadre du plan d’action national et les mesures préventive de la Covid-19, le ministère des Affaires culturelles a annoncé, mardi, de nouvelles mesures pour le fonctionnement des institutions et des établissements sous sa tutelle.

Cette décision intervient en application des mesures récemment annoncées, par le Comité scientifique national de lutte contre la propagation du coronavirus, qui sont applicables jusqu’au 30 avril.

Dans un communiqué publié cet après-midi, le ministère présente les détails de ces mesures suivant lesquelles les activités dans certaines institutions culturelles publiques seront restreintes jusqu’à la fin du mois.

A l’exception des tâches administratives, des restrictions sont annoncées. Elles concernent les maisons de culture et les complexes culturels, les bibliothèques publiques et régionales, les instituts de musique et de danse ainsi que les Centres des arts dramatiques et scéniques dans les divers gouvernorats.

Dans les maisons de culture et les complexes culturels, il est uniquement permis de mener des activités individuelles au sein des clubs spécialisés. Il en est de même pour les activités dans les Centres des arts dramatiques et scéniques où il est possible de mener des travaux individuels.

Idem pour les activités dans les instituts de musique et de danse, uniquement les cours de musique ou de danse individuels sont autorisés. Pour ce qui est des bibliothèques publiques et régionales, uniquement les activités de prêt sont maintenues, et ce dans le strict respect du protocole sanitaire.

Un nouveau régime de travail sera ainsi adopté et l’accueil du public sera extrêmement limité, tout en encourageant les activités culturelles en ligne dans les différentes institutions publiques.