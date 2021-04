Poste : Un timbre- poste sur le Port militaire et commercial de Carthage

Un timbre-poste sur le thème “les Ports Puniques : port militaire et commercial de Carthage “, sera émis, par la Poste Tunisienne, mardi, 20 avril 2021.

L’émission de ce timbre s’inscrit dans le cadre de la contribution à la mise en valeur du grand patrimoine civilisationnel et culturel qui caractérise notre pays pendant près de 3000 ans, explique la Poste, dans un communiqué, rappelant que le port militaire et commercial de Carthage “a contribué à la construction de la force commerciale et militaire de Carthage et le renforcement de sa présence en Méditerranée”.

Ce timbre- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du mardi 20 avril 2021.