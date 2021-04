Tunisie : Suspension des activités dans les clubs d’enfance, les centres d’informatique destinés à l’enfant et dans les centres intégrés de la jeunesse

Le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors a annoncé dimanche, dans un communiqué, la suspension des activités dans les clubs et complexes d’enfance, dans les centres d’informatique destinés à l’enfant et dans les centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance et ce, du 19 au 30 avril en cours.

Le communiqué indique que toutes les manifestations, activités et séminaires de formation seront suspendues durant cette période.

Par ailleurs, le ministère précise que les services de restauration, d’hébergement et d’encadrement psychologique se poursuivront normalement dans les centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance.

Les crèches, jardins d’enfants et garderies scolaires resteront, également, ouverts et devront veiller à l’application rigoureuse du protocole sanitaire.

Le ministère rappelle que les gouverneurs sont habilités à prendre la décision de fermeture de ces espaces dans les régions à forte propagation du virus

A noter que ces mesures ont été prises suite aux décisions annoncées samedi par l’instance nationale de lutte contre le coronavirus pour la période du 18 au 30 avril en cours dont la suspension des cours dans les écoles, les collèges et les lycées.