Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 16 avril 2021

La situation météorologique reste favorable, vendredi, à la formation de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur le nord et localement le centre et le sud avec possibilité de chute de grêles par endroits.

Un vent fort d’une vitesse de 70 km/h soufflera prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable.

Mer grosse à très agitée sur toutes les côtes et la vigilance doit rester de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Baisse attendue des températures et les maximales seront comprises entre 11 et 16 °C dans le nord et le centre, entre 23 et 29 °C dans le reste des régions et atteindront 35 °C dans l’extrême-sud.