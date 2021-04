Saisie de 17 tonnes de produits alimentaires périmés (ministère de la Santé)

Depuis le 15 mars dernier, les services du contrôle sanitaire, en collaboration avec les autres structures intervenantes, ont saisi 17 tonnes de produits alimentaires périmés lors de 9 885 opérations d’inspection.

Selon un communiqué publié vendredi 16 avril par le ministère de la Santé, les équipes de contrôle ont aussi saisi 1246 litres de lait, de boissons gazeuses et d’eaux conditionnées outre 120 boites de yaourt impropres à la consommation et 500 sachets en plastique non alimentaires.

Dans ce cadre, 1 252 avertissements ont été adressés, 37 propositions de fermeture ont été présentées et 173 procès de recherche ont été rédigés outre la réalisation de 964 prélèvements sur des produits alimentaires.

D’après le communiqué, le contrôle a concerné les unités de production et de stockage des produits alimentaires ainsi que les marchés municipaux et les différents points de vente outre l’application du protocole sanitaire et le respect des mesures préventives.