Le temps sera partiellement nuageux à nuageux, mercredi après midi, sur les hauteurs ouest du pays, avec une chute de pluies isolées.

Les températures seront stationnaires et les maximales se situeront entre 17 et 22 degrés sur le nord, les hauteurs et les régions côtières ; et entre 22 et 27 degrés sur le reste des régions du pays.Le vent sera modéré, il soufflera à une vitesse ne dépassant pas les 40 km/h. La mer sera agitée.