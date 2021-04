Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 13 avril 2021

Les températures seront en légère baisse, mardi; les maximales seront comprises entre 17 et 21 degrés sur le nord et les hauteurs, ainsi que sur la zone de Sahel, et entre 25 et 30 degrés ailleurs. Elles peuvent atteindre les 34 degrés sur les régions extrêmes sud.

Le ciel sera parfois nuageux, avec possibilité de chute des pluies faibles et locales. Ces pluies seraient orageuses, l’après midi, sur les régions ouest.Vent fort sur les zones côtières et le Sud. Il sera accompagné de tourbillons de sable. La mer sera très agitée.